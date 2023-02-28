В Турции из-под завалов спасли лошадь спустя 21 день после землетрясений

Чудом вызволенное животное встало и само пошло. Лошадь была истощена и ослаблена, но довольно бодро выскочила из-под обломков. Спасатели сразу отправили коня на лечение к специалистам. Теперь ему предстоит долгое восстановление.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля, подземные толчки затронули также территорию соседней Сирии. Жертвами стихийного бедствия в двух странах стали более 48 тысяч человек.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что работы по разбору завалов после разрушительных землетрясений в стране подходят к концу.