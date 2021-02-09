В центральной части Греции закроют школы и промтоварные магазины на две недели

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в эфире телеканала ERT объявил о закрытии всех учебных заведений и промтоварных магазинов в Афинах и центральной области Аттика из-за усложнения ситуации с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

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Премьер заявил, что с 11 до 28 февраля в Аттике обучение студентов и школьников будет проходить в дистанционном формате. Все виды розничной [промтоварной] торговли также будут приостановлены. Подробный список ограничений будет объявлен в среду 10 февраля.

Глава греческого кабмина отметил, что причиной для введения карантина стал рост числа госпитализаций в Аттике, а также появление новых мутаций вируса. Мицотакис подчеркнул, что "раздался первый звонок", поэтому меры вводятся заблаговременно, чтобы спасти жизни.

Премьер также рассказал о финансовых мерах поддержки тех компаний, которые вынуждены приостановить работу, о продлении выплат пособий по безработице, а также о временном прекращении выплаты долгов государству и страховым фондам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПандемияГреция
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