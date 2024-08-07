В Центральной Антарктиде обновили рекорд максимальной зимней температуры
Российские исследователи зафиксировали новый температурный рекорд на станции «Восток» в Центральной Антарктиде, сообщает в пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
6 августа температура там достигла -34,2°, что является наивысшим показателем для зимнего периода за всю историю наблюдений. Сегодня температура на станции «Восток» опустилась до -48,8°, сообщили в институте.
Июль и август являются самыми холодными месяцами в Центральной Антарктиде. Средняя температура на станции «Восток» в июле составляет -66,6°, а в августе — -67,6°.
Станция «Восток» — единственная российская станция, работающая круглый год в глубине континента Антарктиды. Именно здесь 21 июля 1983 года был установлен рекорд низкой температуры на Земле — -89,2°, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru