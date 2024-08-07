В Центральной Антарктиде обновили рекорд максимальной зимней температуры

Июль и август являются самыми холодными месяцами в Центральной Антарктиде. Средняя температура на станции «Восток» в июле составляет -66,6°, а в августе — -67,6°.

Станция «Восток» — единственная российская станция, работающая круглый год в глубине континента Антарктиды. Именно здесь 21 июля 1983 года был установлен рекорд низкой температуры на Земле — -89,2°, передает «Радиоточка НСН».