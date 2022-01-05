В центр Алма-Аты стягивают бронетехнику

В Алма-Ате полицейские стягивают бронетехнику к площади Республики, которая находится в центре города, сообщает «РЕН ТВ».

В двух регионах Казахстана введено чрезвычайное положение

На кадрах в соцсетях видны бронированные автомобили правоохранительных органов, дополнительно усиленные специальными таранами. За техникой следуют крупные колонны силовиков.

При этом основную массу протестующих уже разогнали.

Напомним, правительство снизило в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр. Однако таких же мер требуют в других регионах.

Ранее сообщалось, что автомобиль сотрудников правоохранительных органов загорелся во время протестов в Алма-Ате. Одна из машин полиции взорвалась. Также в городе слышны похожие на выстрелы звуки.

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ФОТО: Flickr/upyernoz
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