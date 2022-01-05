Полицейская машина взорвалась во время «газовых» протестов в Алма-Ате

Одна из машин полиции взорвалась. Позже стало известно, что загорелись около четырех машин. Также в городе слышны похожие на выстрелы звуки.

Протестующие попытались обойти полицейские баррикады, но против них примени светошумовые гранаты.

Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих.

