Полицейская машина взорвалась во время «газовых» протестов в Алма-Ате
Автомобиль сотрудников правоохранительных органов загорелся во время протестов в Алма-Ате, где местные жители выступают против цен на газ, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Казахстанское телеграфное агентство.
Одна из машин полиции взорвалась. Позже стало известно, что загорелись около четырех машин. Также в городе слышны похожие на выстрелы звуки.
Протестующие попытались обойти полицейские баррикады, но против них примени светошумовые гранаты.
Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих.
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