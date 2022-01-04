В двух регионах Казахстана введено чрезвычайное положение
Чрезвычайное положение введено в Алма-Ате и Мангистауской области в Казахстане. Соответствующее распоряжение дал президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает РИА Новости.
Распоряжение уже вступило в силу и продлится до 19 января текущего года.
Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть в стране не падет и призвал протестующих к конструктивному диалогу.
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