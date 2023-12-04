В ЦАХАЛ заявили об ударах по командному центру «Хезболлы» в Ливане

Отмечается, что было зафиксировано несколько пусков из Ливана в направлении северных районов Израиля. Подчеркивается, что ЦАХАЛ ведет ответный огонь.

Ранее, 1 декабря, Армия обороны Израиля сообщила о выявлении нескольких пусков из Ливана в сторону ее постов и города Кирьят-Шмона, два пуска перехватила система ПВО, передает «Радиоточка НСН».

