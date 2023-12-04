В ЦАХАЛ заявили об ударах по командному центру «Хезболлы» в Ливане

Израильская армия нанесла удары по командному центру, инфраструктуре и объектам ливанского шиитского движения «Хезболлах» в Ливане. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что было зафиксировано несколько пусков из Ливана в направлении северных районов Израиля. Подчеркивается, что ЦАХАЛ ведет ответный огонь.

Ранее, 1 декабря, Армия обороны Израиля сообщила о выявлении нескольких пусков из Ливана в сторону ее постов и города Кирьят-Шмона, два пуска перехватила система ПВО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
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