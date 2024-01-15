Минобороны Израиля заявило о скором окончании боев на севере Газы

Наступление Армии обороны Израиля на севере сектора Газа скоро завершится, сообщил в ходе телеобращения министр обороны страны Йоав Галант.

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Глава военного ведомства отметил, что военные ликвидируют оставшиеся очаги сопротивления палестинского движения ХАМАС. Он напомнил, что в ЦАХАЛ рассчитывали, что интенсивные бои в северной части сектора Газа продлятся около трех месяцев.

По словам Галанта, структуры ХАМАС на севере Газы демотивированы. Министр уточнил, что ЦАХАЛ планирует подавить очаги сопротивления посредством специальных операций и авиаударов.

После окончания боевых действия сектор Газа не будет представлять угрозы для Израиля, заключил министр обороны.

По информации издания Axios, президент США Джо Байден все больше разочаровывается в премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху из-за отказов Иерусалима следовать просьбам Вашингтона при ведении боевых действий в Газе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ПалестинаСектор ГазаИзраиль

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