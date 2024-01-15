Посол РФ в Израиле: Нет никаких подвижек в освобождении заложников ХАМАС
Никаких подвижек в освобождении заложников ХАМАС на фоне продолжения боевых действий в секторе Газа нет, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24».
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«Это в общем-то и не направление, а судьбы и жизни людей. Ими надо заниматься, причем безотлагательно», - сказал дипломат.
Викторов напомнил, что в секторе Газа по-прежнему удерживается несколько россиян. Он также предположил, что для освобождения людей следует пойти на все возможные уступки. По словам посла РФ в Израиле, российская сторона продолжает поддерживать контакты с теми, от кого зависит судьба заложников и держит вопрос на особом контроле.
Ранее стало известно, что из сектора Газа удалось эвакуировать более тысячи россиян через КПП «Рафах», передает «Радиоточка НСН».
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