Посол РФ в Израиле: Нет никаких подвижек в освобождении заложников ХАМАС

Никаких подвижек в освобождении заложников ХАМАС на фоне продолжения боевых действий в секторе Газа нет, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24».

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«Это в общем-то и не направление, а судьбы и жизни людей. Ими надо заниматься, причем безотлагательно», - сказал дипломат.

Викторов напомнил, что в секторе Газа по-прежнему удерживается несколько россиян. Он также предположил, что для освобождения людей следует пойти на все возможные уступки. По словам посла РФ в Израиле, российская сторона продолжает поддерживать контакты с теми, от кого зависит судьба заложников и держит вопрос на особом контроле.

Ранее стало известно, что из сектора Газа удалось эвакуировать более тысячи россиян через КПП «Рафах», передает «Радиоточка НСН».



