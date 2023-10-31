В ЦАХАЛ заявили о гибели двух военнослужащих в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) понесла первые потери в секторе Газа, сообщила пресс-служба вооруженных сил страны.
В ходе наземной операции в северной части сектора Газа погибли двое военнослужащих. Их имена не называются.
Также в пресс-службе заявили, что еще двое солдат получили тяжелые ранения, пишет ТАСС.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари 27 октября объявил о расширении масштабов наземной операции в секторе Газа. Пехота при поддержке бронетехники вошла в северную часть анклава, где вступила в бой с боевиками палестинского движения ХАМАС.
Накануне пресс-служба израильской армии объявила о вводе в сектор Газа дополнительных пехотных, бронетанковых и инженерных подразделений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru