В ЦАХАЛ заявили о гибели двух военнослужащих в Газе

В ходе наземной операции в северной части сектора Газа погибли двое военнослужащих. Их имена не называются.

Также в пресс-службе заявили, что еще двое солдат получили тяжелые ранения, пишет ТАСС.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари 27 октября объявил о расширении масштабов наземной операции в секторе Газа. Пехота при поддержке бронетехники вошла в северную часть анклава, где вступила в бой с боевиками палестинского движения ХАМАС.

Накануне пресс-служба израильской армии объявила о вводе в сектор Газа дополнительных пехотных, бронетанковых и инженерных подразделений, передает «Радиоточка НСН».

