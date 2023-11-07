В ЦАХАЛ заявили о боях в центре города Газа

Подразделения Армии обороны Израиля ведут бои в «самом сердце» города Газа - крупнейшего населенного пункта одноименного анклава, заявил глава Южного командования вооруженных сил страны Ярон Финкельман.

«Добомбить и уничтожить»: Сможет ли Израиль сломить палестинское сопротивление до зимы

По его словам, впервые за более чем 10 лет израильские силы вошли в центр Газы. Генерал назвал город «сердцем террора», пишет ТАСС

Накануне в израильской армии сообщили об ударах по 450 объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. В пресс-службе вооруженных сил объявили о ликвидации ответственного за спецоперации радикальной группировки Джамаля Муссы.

По данным ХАМАС, с начала октября Армия обороны Израиля сбросила на палестинский анклав более 35 тысяч тонн взрывчатки, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры