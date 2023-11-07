«Добомбить и уничтожить»: Сможет ли Израиль сломить палестинское сопротивление до зимы
У израильской армии есть все для того, чтобы сравнять с землей сектор Газа, заявил НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
Израиль уничтожит сектор Газа в случае, если перед армией будет поставлена такая задача, и это вполне вероятный прогноз, учитывая, что сопоставимый по площади с Москвой район уже разрушен почти наполовину. Таким мнением в интервью НСН поделился директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
Ранее израильский экс-премьер Эхуд Барак заявил, что у Израиля есть две-три недели на завершение операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Такие сроки, отметил политик, продиктованы США.
«За две-три недели можно предпринять все, что хочешь в зависимости от того, какая политическая задача будет поставлена. Сектор Газа не такой большой район – он по площади сопоставим с Москвой, только вытянут вдоль Средиземного моря. Сейчас уничтожено уже 40%, за указанный срок можно бомбить территорию в пыль до конца, если такая задача будет стоять. Если будет стоять задача занять его специальными частями, это тоже возможно, но Израиль понесет потери сухопутных сил. Вариантов - сколько хотите в зависимости от того, что выберет армия», - сказал Подберезкин.
Ликвидация ХАМАС как военной организации не решит израильско-палестинской проблемы, это лишь переведет ее в другую плоскость, уверен военный аналитик.
«Я не видел большой проблемы для израильских вооруженных сил, чтобы они разделяли военных и мирное население. Они бьют и считают, что это издержки войны, уничтожая в том числе гражданское население. И за две-три недели могут уничтожить уже не десять тысяч палестинцев, а еще 20 тысяч – это не проблема для них. Проблема не в этом. ХАМАС – это не такая большая военная организация. Грубо говоря, там максимум десяток батальонов. Это достаточно ограниченные вооруженные силы, которые при бомбардировках и высокоточных ударах будут ликвидированы. Вопрос в том, что это не ослабит палестинское движение. Оно уйдет в подполье, начнет действовать в других формах, на других территориях. Проблему ХАМАС Израиль решит – он уничтожит военную организацию, но не палестинское сопротивление. Израиль разрушит сектор Газа, добомбив его до конца, но это совсем не означает, что они смогут эту территорию перечеркнуть и назвать своей территорией. За нее будет идти борьба уже другими силами сопротивления, а ХАМАС в том или ином виде будет возрождаться», - отметил эксперт.
Ранее в ЦАХАЛ заявили о готовности нанести удары по всему Ближнему Востоку в случае угрозы безопасности Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ признали Гвардиолу лучшим клубным тренером мира
- Число пострадавших в смертельном ДТП в Кашире выросло до семи
- Международную выставку-форум «Россия» посетили рекордные 448 тысяч человек
- Песков: Россия продолжит гуманитарную помощь Газе
- Названы эффективные в этом сезоне вакцины от гриппа
- Педиатр рассказал, почему воспитанники детских садов часто болеют
- Олег Царев дал первый комментарий после покушения со стороны украинских спецслужб
- Песков назвал цели визита Путина в поддержавший санкции Казахстан
- STT: В Финляндии арестовали недвижимость академика РАН Алешина на 2,5 млн евро
- Депутат Даванков предложил ввести СМС-уведомления о магнитных бурях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru