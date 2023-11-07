«Добомбить и уничтожить»: Сможет ли Израиль сломить палестинское сопротивление до зимы

Израиль уничтожит сектор Газа в случае, если перед армией будет поставлена такая задача, и это вполне вероятный прогноз, учитывая, что сопоставимый по площади с Москвой район уже разрушен почти наполовину. Таким мнением в интервью НСН поделился директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Ранее израильский экс-премьер Эхуд Барак заявил, что у Израиля есть две-три недели на завершение операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Такие сроки, отметил политик, продиктованы США.