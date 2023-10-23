В ЦАХАЛ заявили, что наземной операции не будет в случае освобождения пленных

«Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, в которых прячется за израильскими мирными жителями, как они и делают сейчас, вернул бы наших заложников, всех 212 из них, и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы», — отметил пресс-секретарь.

По словам Конрикуса, в противном случае Израилю придется провести наземную операцию. В то же время пресс-секретарь не смог ответить однозначно, что в приоритете для ЦАХАЛ: уничтожение противника или освобождение заложников, пишет «Свободная пресса».

Ранее высокопоставленный чиновник из Израиля заявил, что страна не пойдет на прекращение огня даже во время переговоров об освобождении пленных из Газы, напоминает RT.

