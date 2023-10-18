В ХАМАС заявили о готовности отпустить заложников в случае прекращения огня

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил о готовности отпустить гражданских заложников при прекращении огня. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al-Jazeera.

«Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева» против Израиля

«Если будет введено прекращение огня, у нас не будет интереса в удерживании этих людей», - заявил Абу-Марзук.

По его словам, ХАМАС не может отпустить заложников из-за интенсивных обстрелов Израиля.

Накануне член военного крыла ХАМАС Абу Обейда сообщил, что движение удерживает до 250 пленных в секторе Газа. Он уточнил, что 22 из них погибли при израильских ударах, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:ИзраильХамасСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры