В ХАМАС заявили о готовности отпустить заложников в случае прекращения огня

«Если будет введено прекращение огня, у нас не будет интереса в удерживании этих людей», - заявил Абу-Марзук.

По его словам, ХАМАС не может отпустить заложников из-за интенсивных обстрелов Израиля.

Накануне член военного крыла ХАМАС Абу Обейда сообщил, что движение удерживает до 250 пленных в секторе Газа. Он уточнил, что 22 из них погибли при израильских ударах, передает «Радиоточка НСН».

