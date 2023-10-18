В ХАМАС заявили о готовности отпустить заложников в случае прекращения огня
Член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил о готовности отпустить гражданских заложников при прекращении огня. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al-Jazeera.
«Если будет введено прекращение огня, у нас не будет интереса в удерживании этих людей», - заявил Абу-Марзук.
По его словам, ХАМАС не может отпустить заложников из-за интенсивных обстрелов Израиля.
Накануне член военного крыла ХАМАС Абу Обейда сообщил, что движение удерживает до 250 пленных в секторе Газа. Он уточнил, что 22 из них погибли при израильских ударах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru