В трех композициях Майкла Джексона подозревают наличие поддельного вокала

«Monster с участием 50 Cent, Keep Your Head Up и Breaking News больше не доступны для продажи или для потоковой передачи на Spotify, Apple Music, YouTube и других платформах по всему миру. Видео на эти три трека больше не публикуются на официальном канале Джексона на YouTube, но по-прежнему доступны на фан-каналах и других каналах», — говорится в публикации.

При этом представитель официального сайта артиста, утверждает, что удаление трех композиций не связано с их подлинностью.

Примечательно, что новость появилась спустя восемь лет иска одного из фанатов против поместья Джексона и Sony Music. Мужчина обвинил их использовании поддельного вокала в этих треках. По решению суда, фигуранты не несут ответственности по выдвинутым обвинениям, потому что точно не знали, именно ли голос Джексона записан в композициях.

Майкл Джексон - обладатель 15 премий «Грэмми» и множества других музыкальных наград. «Король поп-музыки» скончался в возрасте 50 лет 25 июня 2009 года.