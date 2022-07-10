В трех композициях Майкла Джексона подозревают наличие поддельного вокала
Три трека звезды поп-музыки Майкла Джексона стриминговые платформы убрали со своих ресурсов на фоне обвинений в использовании музыкантом поддельного вокала. Об этом сообщает сайт American Songwriter.
«Monster с участием 50 Cent, Keep Your Head Up и Breaking News больше не доступны для продажи или для потоковой передачи на Spotify, Apple Music, YouTube и других платформах по всему миру. Видео на эти три трека больше не публикуются на официальном канале Джексона на YouTube, но по-прежнему доступны на фан-каналах и других каналах», — говорится в публикации.
При этом представитель официального сайта артиста, утверждает, что удаление трех композиций не связано с их подлинностью.
Примечательно, что новость появилась спустя восемь лет иска одного из фанатов против поместья Джексона и Sony Music. Мужчина обвинил их использовании поддельного вокала в этих треках. По решению суда, фигуранты не несут ответственности по выдвинутым обвинениям, потому что точно не знали, именно ли голос Джексона записан в композициях.
Майкл Джексон - обладатель 15 премий «Грэмми» и множества других музыкальных наград. «Король поп-музыки» скончался в возрасте 50 лет 25 июня 2009 года.
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