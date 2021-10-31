Майкл Джексон занял третье место рейтинга самых богатых умерших знаменитостей
Издание Forbes представило рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, которые продолжают зарабатывать после своей смерти.
Певец Майкл Джексон, который занимал первое место в списке последние восемь лет, на этот раз оказался на третьем месте. В 2021 году на верхнюю строчку впервые поднялся автор повести «Чарли и шоколадная фабрика», британский детский писатель Роальд Даль. Это произошло благодаря сделке Roald Dahl Story Company со стриминговым сервисом Netflix, выкупившим права на экранизацию произведений литератора.
Второе место занимает американский музыкант Принс. Родственники артиста в этом году продали 43% наследства, включая часть музыкального каталога, компании Primary Wave.
Майкл Джексон замкнул тройку. Созданный артистом лейбл Mijac Music привлек около $30 млн инвестиций, а дискография исполнителя собрала 1,3 млрд прослушиваний на разных площадках.
Ранее альбом Майкла Джексона «Thriller» получил 34-кратный платиновый статус. Только в США было продано 34 миллиона копий пластинки 1982 года.
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