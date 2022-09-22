На похороны Синдзо Абэ от России полетит Михаил Швыдкой

Михаил Швыдкой будет представлять Россию на государственных похоронах бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сам специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству сообщил РИА Новости. Швыдкой также уточнил, что сейчас он находится в Москве, но 27 сентября будет на траурной церемонии в Японии.

В рамках поездки он также проведёт встречу с представителями оргкомитета XVII фестиваля российской культуры в Японии, который открылся 29 августа. Как пояснил Швыдкой, Синдзо Абэ был председателем оргкомитета фестиваля с японской стороны, а после его убийства исполняющим обязанности стала «выдающаяся актриса» Комаки Курихара.