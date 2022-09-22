На похороны Синдзо Абэ от России полетит Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой будет представлять Россию на государственных похоронах бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сам специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству сообщил РИА Новости. Швыдкой также уточнил, что сейчас он находится в Москве, но 27 сентября будет на траурной церемонии в Японии.
В рамках поездки он также проведёт встречу с представителями оргкомитета XVII фестиваля российской культуры в Японии, который открылся 29 августа. Как пояснил Швыдкой, Синдзо Абэ был председателем оргкомитета фестиваля с японской стороны, а после его убийства исполняющим обязанности стала «выдающаяся актриса» Комаки Курихара.
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был застрелен 8 июля во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его похороны и кремация состоялись 12 июля. Однако государственные похороны Абэ назначены на 27 сентября. Ожидается, что на них в составе иностранных делегаций приедут около 6 тысяч человек в том числе первые лица нескольких государств. В церемонии также примут участие шестеро представителей императорского дома, включая наследного принца Акисино и его супругу. Для рядовых граждан будет установлен алтарь для возложения цветов.
Ранее японские СИ написали о том, что власти страны намерены запретить президенту России Владимиру Путину совершить официальный визит на государственные похороны экс-премьера.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- Астроном рассказал, какие астероиды потенциально опасны для Земли
- Песков назвал ложью публикации о планах мобилизовать миллион человек
- Курс евро на Мосбирже упал ниже 58 рублей
- Латвия прекратит выдачу новых долгосрочных рабочих виз для граждан России
- Мишустин: бюджет в ближайшие три года будет дефицитным
- Мобилизованным москвичам будут ежемесячно выплачивать 50 тысяч рублей
- Мишустин предложил ввести универсальное пособие для бедных семей
- Песков: нет условий для мобилизации экономики России
- СМИ: Германия намерена национализировать бывшую дочернюю структуру «Газпрома»
- Песков назвал фейками сообщения об ажиотаже в аэропортах и на КПП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru