На похороны Синдзо Абэ от России полетит Михаил Швыдкой

Михаил Швыдкой будет представлять Россию на государственных похоронах бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сам специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству сообщил РИА Новости. Швыдкой также уточнил, что сейчас он находится в Москве, но 27 сентября будет на траурной церемонии в Японии.

В рамках поездки он также проведёт встречу с представителями оргкомитета XVII фестиваля российской культуры в Японии, который открылся 29 августа. Как пояснил Швыдкой, Синдзо Абэ был председателем оргкомитета фестиваля с японской стороны, а после его убийства исполняющим обязанности стала «выдающаяся актриса» Комаки Курихара.

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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был застрелен 8 июля во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его похороны и кремация состоялись 12 июля. Однако государственные похороны Абэ назначены на 27 сентября. Ожидается, что на них в составе иностранных делегаций приедут около 6 тысяч человек в том числе первые лица нескольких государств. В церемонии также примут участие шестеро представителей императорского дома, включая наследного принца Акисино и его супругу. Для рядовых граждан будет установлен алтарь для возложения цветов.

Ранее японские СИ написали о том, что власти страны намерены запретить президенту России Владимиру Путину совершить официальный визит на государственные похороны экс-премьера.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПохороныЯпонияСиндзо Абэ
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