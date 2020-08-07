В TikTok отреагировали на указ Трампа о запрете на сделки

В TikTok считают, что указ «был издан без соблюдения надлежащей правовой процедуры» и предоставляет угрозу подрыва доверия бизнеса всего мира к «приверженности США принципу верховенства закона», который ранее привлекал инвестиции и стимулировал рост экономики страны.

Ранее НСН сообщала, что американским компаниям дали 45 дней на подписание сделки по покупке TikTok и завершение любых взаимодействий с приложением. Соответствующий указ «О борьбе с угрозой TikTok» подписал президент США Данальд Трамп. Документ размещен на официальном сайте Белого дома.

Соответственно, если в период до истечения 45 дней никто так и не выкупит TikTok, то сервис окажется под запретом в США.

