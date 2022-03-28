В территориальных водах Румынии обезвредили дрейфующую мину

Морскую мину обнаружили и обезвредили в Чёрном море, сообщает пресс-служба штаба ВМС Румынии.

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В сообщении говорится, что инцидент произошёл примерно в 70 километрах от румынского полигона Капу Мидия. Дрейфующая мина была обнаружена румынским рыболовным траулером.

В штабе румынских ВМС отметили, что в районе был направлен минный заградитель «Вице-адмирал Константин Бэлеску» с группой водолазов-сапёров, которые уничтожили мину.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил об обнаружении в Босфоре мины старого образца, которая была обезврежена командой подводной обороны страны, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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