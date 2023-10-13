В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве звучат сигналы, предупреждающие о ракетном обстреле. Об этом сообщает РИА Новости.

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Через несколько минут после отключения сирены в небе над городом были слышны взрывы от работы ПВО.

Также отмечается, что в ходе обстрела пострадала по меньшей мере одна женщина. Сейчас медики оказывают ей помощь.


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ФОТО: РИА Новости / Ариэль Спорн
ТЕГИ:ПалестинаИзраильСектор Газа

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