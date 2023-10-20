В Тель-Авиве накрыли столы для будущих освобожденных из сектора Газа заложников

Как рассказали авторы акции, данная инсталляция символизирует заложников в секторе Газа, которых ждут домой.

«Это традиционный стол на праздник Шабат, мы держим его пустым и храним для заложников, находящихся сейчас в секторе Газа, и которые непременно оттуда вернутся», - рассказали волонтёры.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что в заложниках у ХАМАС находятся «как минимум два гражданина РФ», у которых также имеется израильское гражданство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

