В Тель-Авиве накрыли столы для будущих освобожденных из сектора Газа заложников
В израильском Тель-Авиве у Музея искусств накрыли столы для 203 человек, сообщает РИА Новости.
Как рассказали авторы акции, данная инсталляция символизирует заложников в секторе Газа, которых ждут домой.
«Это традиционный стол на праздник Шабат, мы держим его пустым и храним для заложников, находящихся сейчас в секторе Газа, и которые непременно оттуда вернутся», - рассказали волонтёры.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что в заложниках у ХАМАС находятся «как минимум два гражданина РФ», у которых также имеется израильское гражданство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпер Гуф официально развелся с женой
- В Тель-Авиве накрыли столы для будущих освобожденных из сектора Газа заложников
- Президент Латвии пригрозил закрыть для российских кораблей Балтийское море
- Путин расширил центральный аппарат Росгвардии
- Угрозы минирования поступили 15 аэропортам Франции
- «Не проверяла»: Медведева ответила на вопрос о сексе перед соревнованиями
- В Польше ребенок принес в детский сад самокрутку с марихуаной
- Уже шесть тысяч россиян вернулись из Израиля с 9 октября
- The Rolling Stones выпустили альбом «Hackney Diamonds»
- МО: ВС РФ ударами ракет и БПЛА уничтожили подразделения «Азова» и наемников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru