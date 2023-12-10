В Тель-Авиве активисты потребовали переговоров с ХАМАС

Они требовали от правительства Биньямина Нетаньяху провести переговоры для освобождения всех оставшихся заложников из сектора Газа, которые уже более 60 дней находятся в плену у движения ХАМАС. Перед собравшимися выступили некоторые освобожденные ранее заложники, которые рассказали о трудностях и рисках пребывания в плену.

Семьи похищенных также обратились к Международному Комитету Красного Креста с требованием получить доступ к заложникам и предоставить актуальную информацию по их состоянию.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что отказ палестинского движения ХАМАС освободить молодых женщин, которые находятся в заложниках, стал причиной срыва перемирия на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

