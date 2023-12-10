В Тель-Авиве активисты потребовали переговоров с ХАМАС
Тысячи жителей Израиля собрались вечером 9 декабря на митинг в центре Тель-Авива, сообщает РИА Новости.
Они требовали от правительства Биньямина Нетаньяху провести переговоры для освобождения всех оставшихся заложников из сектора Газа, которые уже более 60 дней находятся в плену у движения ХАМАС. Перед собравшимися выступили некоторые освобожденные ранее заложники, которые рассказали о трудностях и рисках пребывания в плену.
Семьи похищенных также обратились к Международному Комитету Красного Креста с требованием получить доступ к заложникам и предоставить актуальную информацию по их состоянию.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что отказ палестинского движения ХАМАС освободить молодых женщин, которые находятся в заложниках, стал причиной срыва перемирия на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru