Турция не признает ХАМАС террористической организацией
8 декабря 202313:10
На Турцию оказывают давление страны Запада, чтобы она признала ХАМАС террористической организацией, но Анкара не собирается этого делать. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, его слова приводит РИА Новости.
«ХАМАС - это реальность Палестины, а не террористическая организация. ХАМАС - это политическое движение, как политическая партия - это движение, которое победило на выборах», - заявил Эрдоган.
Накануне в ходе боев в секторе Газа погиб сын израильского военного министра Гади Айзенкота. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru