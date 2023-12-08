Турция не признает ХАМАС террористической организацией

На Турцию оказывают давление страны Запада, чтобы она признала ХАМАС террористической организацией, но Анкара не собирается этого делать. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, его слова приводит РИА Новости.

Израиль заявил, что нашел 800 шахт туннелей ХАМАС в секторе Газа
«ХАМАС - это реальность Палестины, а не террористическая организация. ХАМАС - это политическое движение, как политическая партия - это движение, которое победило на выборах», - заявил Эрдоган.

Накануне в ходе боев в секторе Газа погиб сын израильского военного министра Гади Айзенкота. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПалестинаТурцияХамас

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