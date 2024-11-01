В России за полгода корью заболели почти 8 тысяч человек
В России за первые 6 месяцев 2024 года зарегистрировано почти 8 тысяч случаев заболевания корью, а в соседнем Казахстане за это же время – 21 тысяча, заявил эпидемиолог доктор медицинских наук Виктор Малеев, передает ТАСС.
По его словам, тяжелая ситуация по этому заболеванию также в Азербайджане и Кыргызстане.
«Общее число зараженных во всем мире составляет более полумиллиона», - отметил специалист.
Он рассказал, что новую вспышку кори зафиксировали на прошлой недели в Перми, где после цыганской свадьбы заразились полтора десятка человек.
«Все они не были вакцинированы», - добавил Малеев.
Ранее студентов Института стран Азии и Африки МГУ перевели на дистант из-за кори, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru