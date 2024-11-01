В России за полгода корью заболели почти 8 тысяч человек

По его словам, тяжелая ситуация по этому заболеванию также в Азербайджане и Кыргызстане.

«Общее число зараженных во всем мире составляет более полумиллиона», - отметил специалист.

Он рассказал, что новую вспышку кори зафиксировали на прошлой недели в Перми, где после цыганской свадьбы заразились полтора десятка человек.

«Все они не были вакцинированы», - добавил Малеев.

Ранее студентов Института стран Азии и Африки МГУ перевели на дистант из-за кори, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

