Премьер Грузии исключил революцию из-за закона об иноагентах
У оппозиции Грузии нет достаточной поддержки и ресурсов для совершения революции на фоне принятия закона об иностранных агентах. Такое мнение в интервью телеканалу «Имеди» высказал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
Политик назвал оппозицию «полностью дискредитированной». С 2021 года ее суммарный рейтинг снизился в два раза, указал глава правительства.
«У этих людей нет никакого ресурса, чтобы достичь какого-то успеха, пусть даже насильственно», - полагает Кобахидзе.
Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии 29 апреля проголосовал за принятие законопроекта об иноагентах во втором чтении. Президент страны Саломе Зурабишвили обещала наложить вето на документ, напоминает «Радиоточка НСН».
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