В Тбилиси задержали одного из лидеров оппозиции Джапаридзе
Одного из лидеров грузинской оппозиционной партии «За перемены» Зураба Джапаридзе задержали в ходе протестов в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик был задержан на проспекте Чавчавадзе. Полиция задержала оппозиционера и нескольких демонстрантов после того, как те перекрыли улицу мусорными урнами.
Акции протеста начались в Грузии после решения властей приостановить переговоры о евроинтеграции с Евросоюзом, напоминает Ura.ru. Демонстрации проходили в Тбилиси и ряде других городов. Известно, что в ходе протестов задержали восемь граждан России.
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