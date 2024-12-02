В Тбилиси задержали одного из лидеров оппозиции Джапаридзе

Политик был задержан на проспекте Чавчавадзе. Полиция задержала оппозиционера и нескольких демонстрантов после того, как те перекрыли улицу мусорными урнами.

Акции протеста начались в Грузии после решения властей приостановить переговоры о евроинтеграции с Евросоюзом, напоминает Ura.ru. Демонстрации проходили в Тбилиси и ряде других городов. Известно, что в ходе протестов задержали восемь граждан России.

