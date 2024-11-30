Восьмерых россиян задержали во время протестов в Грузии

Кроме граждан России, также были арестованы граждане США и Белоруссии.

Напомним, протесты в Грузии продолжаются с 28 ноября. Поводом для их начала послужило заявление грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении в ЕС. На стороне протестующих в Батуми, Кутаиси и Тбилиси выступает грузинский лидер Саломе Зурабишвили.

Кобахидзе отметил, что не допустит повторения в своей стране украинского Майдана. По его мнению, беспорядки в Грузии контролируются из-за рубежа.

Ранее премьер-министр Грузии заявил, что в ходе оппозиционных митингов в грузинской столице Тбилиси пострадали свыше 50 сотрудников полиции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

