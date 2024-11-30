Восьмерых россиян задержали во время протестов в Грузии
Грузинские правоохранители задержали восьмерых россиян за нападения на силовиков в ходе акций протеста против приостановки соглашения с ЕС. Об этом сообщило РИА Новости.
Кроме граждан России, также были арестованы граждане США и Белоруссии.
Напомним, протесты в Грузии продолжаются с 28 ноября. Поводом для их начала послужило заявление грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении в ЕС. На стороне протестующих в Батуми, Кутаиси и Тбилиси выступает грузинский лидер Саломе Зурабишвили.
Кобахидзе отметил, что не допустит повторения в своей стране украинского Майдана. По его мнению, беспорядки в Грузии контролируются из-за рубежа.
Ранее премьер-министр Грузии заявил, что в ходе оппозиционных митингов в грузинской столице Тбилиси пострадали свыше 50 сотрудников полиции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru