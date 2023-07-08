В Тбилиси противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон
Противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на озере Лиси, где должен был состояться фестиваль «Неделя прайда». Об этом сообщает РИА Новости.
«Правоохранители не смогли защитить территорию», - заявил представитель НПО «Тбилиси прайд», которое занималось организацией фестиваля.
Отмечается, что противники нетрадиционных отношений разрушили укрепленную стену, уничтожили часть оборудования и инвентаря. К тому моменту члены «Тбилиси прайд» уже покинули место проведения фестиваля.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что отказ Грузии в статусе кандидата на членство в Евросоюзе станет стратегической ошибкой Брюсселя, передает «Радиоточка НСН».
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