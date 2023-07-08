В Тбилиси противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон

Противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на озере Лиси, где должен был состояться фестиваль «Неделя прайда». Об этом сообщает РИА Новости.

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«Правоохранители не смогли защитить территорию», - заявил представитель НПО «Тбилиси прайд», которое занималось организацией фестиваля.

Отмечается, что противники нетрадиционных отношений разрушили укрепленную стену, уничтожили часть оборудования и инвентаря. К тому моменту члены «Тбилиси прайд» уже покинули место проведения фестиваля.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что отказ Грузии в статусе кандидата на членство в Евросоюзе станет стратегической ошибкой Брюсселя, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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