В Тбилиси применили водометы против протестующих у парламента
Сотрудники МВД Грузии применили водометы и перцовый газ для разгона протестующих у здания парламента в Тбилиси, сообщает РИА Новости.
В ответ на столкновения с полицией, митингующие бросали в стражей порядка яйца и петарды. В ходе протестов несколько человек были задержаны.
Митинги начались после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении правящей партии приостановить переговоры о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года.
Это решение вызвало недовольство части граждан, что привело к протестам. Полиция мобилизовала спецназ и использовала усиленные меры для поддержания порядка, в том числе акустические пушки и спецтехнику, передает «Радиоточка НСН».
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