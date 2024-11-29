В Тбилиси применили водометы против протестующих у парламента

Митинги начались после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении правящей партии приостановить переговоры о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года.

Это решение вызвало недовольство части граждан, что привело к протестам. Полиция мобилизовала спецназ и использовала усиленные меры для поддержания порядка, в том числе акустические пушки и спецтехнику, передает «Радиоточка НСН».

