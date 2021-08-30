Змея укусила ребенка в контактном зоопарке Екатеринбурга

Пятилетняя девочка пострадала от укуса змеи в контактном зоопарке в Екатеринбурге, сообщает портал E1.ru.

Как рассказал в беседе с изданием отец ребенка Владимир, не пожелавший называть фамилию, вместе с женой и дочерью он пришел в «Парк бабочек» на проспекте Ленина. Сотрудники контактного зоопарка разрешили девочке взять змею на руки. Пресмыкающееся висело на шее ребенка, однако через некоторое время укусило девочку за подбородок. Пострадавшую увезли в больницу для обследования.

В контактном зоопарке объяснили, что змея впервые напала на гостя, пишет «Свободная пресса». По словам сотрудников учреждения, до контакта со змеей пострадавшая девочка играла с цыплятами, и именно запах птиц мог стать причиной нападения пресмыкающегося.

Следственный комитет РФ по Свердловской области организовал доследственную проверку в связи с инцидентом. В ведомстве намерены выяснить обстоятельства происшествия и опросить возможных очевидцев, а также администрацию контактного зоопарка, сообщает RT.

