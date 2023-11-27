В Таиланде задержали гражданина РФ, находившегося в розыске Интерпола
Полиция Таиланда задержала российского гражданина, которого разыскивал Интерпол, сообщает ТАСС.
Уточняется, что россиянин Николай Штанько был задержан при переходе сухопутной границы между Таиландом и Малайзией.
«Мужчину задержали в связи с нарушением иммиграционного законодательства королевства... российскому гражданину был обеспечен консульский доступ», - рассказали в посольстве РФ в королевстве.
По данным издания Bangkok Post, Штанько подозревают в участии в деятельности преступной группировки, занимавшейся в России незаконными переводами и отмыванием денег.
Ранее полицейские задержали в Москве гражданина Великобритании Дина Джона С., которого разыскивал Интерпол за тяжкое преступление, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru