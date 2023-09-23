SCMP: Гонконг обратился в Интерпол для розыска $179 млн криптобиржи JPEX
Правоохранители Гонконга запросили помощь Интерпола в поисках и заморозке $179 млн (более 1,4 млрд гонконгских долларов) активов криптобиржи JPEX. Об этом пишет South China Morning Post.
По данным газеты, компании Bitrace и 0xScope, анализирующие операции в блокчейне, выявили подозрительные транзакции по выводу средств с кошельков JPEX с 14 сентября. До 20 сентября с 383 криптовалютных кошельков криптобиржи провели более 6,9 тыс. транзакций по выводу средств. Число пострадавших от мошеннической схемы составило более 2 тысяч.
Полиция выявила попытки злоумышленников вывести и обналичить активы JPEX, часть средств удалось заморозить, 11 подозреваемых задержаны. Правоохранители создали специальную группу, отслеживающие связанные с активами биржи подозрительные финансовые операции в блокчейне.
«Если они обнаружат такие трансферы, то обратятся в полицию соответствующих юрисдикций через Интерпол», — указал источник SCMP, отметив, что международные платформы сотрудничают для заморозки активов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru