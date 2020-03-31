В Таиланде за шутки о коронавирусе 1 апреля накажут тюрьмой

Как пишет агентство, соответствующее заявление сделал глава Генпрокуратуры страны Косонлават Интхучунйонг. По его словам, за шутки о коронавирусу, распространенные в интернете в период ЧС, будет предусмотрено лишение свободы до 2-х лет и/или штраф суммой 40 тысяч таиландских бат (примерно $1,3 тысячи).

Напомним, власти Таиланда 26 марта полностью закрыли въезд в королевство для иностранных граждан из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничительные меры будут действовать до 30 апреля этого года.

