В Таиланде за шутки о коронавирусе 1 апреля накажут тюрьмой
Генпрокуратура Таиланда заявила, что шутки на тему коронавируса в День дурака 1 апреля будут наказываться лишением свободы до двух лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, соответствующее заявление сделал глава Генпрокуратуры страны Косонлават Интхучунйонг. По его словам, за шутки о коронавирусу, распространенные в интернете в период ЧС, будет предусмотрено лишение свободы до 2-х лет и/или штраф суммой 40 тысяч таиландских бат (примерно $1,3 тысячи).
Напомним, власти Таиланда 26 марта полностью закрыли въезд в королевство для иностранных граждан из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничительные меры будут действовать до 30 апреля этого года.
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