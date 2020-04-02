В Таиланде из-за COVID-19 вводят комендантский час

Власти Таиланда сообщили о введении на территории всего королевства комендантского часа. Как пишет РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча. По его словам, он будет действовать с предстоящей пятницы, 3 апреля, с 22.00 до 04.00 до особого распоряжения властей.

Генерал подчеркнул, что такие меры вводятся для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, необходимо не допустить в Таиланде того, что происходит сейчас в странах, где COVID-19 распространяется катастрофическими темпами.