В Таиланде всех приезжающих будут отправлять на карантин
Власти Таиланда объявили, что все приезжающие иностранцы будут направляться на двухнедельный карантин. Об этом сообщает РИА Новости.
В Минтуризме страны отметили, что правило будет распространяться абсолютно на всех граждан и будет действовать как минимум «в обозримом будущем».
Как отмечает агентство, в Таиланде внутри страны не регистрировались новые случаи заражений инфекцией больше двух месяцев. Однако среди репатриантов, находившихся на карантине, выявлялись заболевшие.
Напомним, в России с 15 июля отменили двухнедельную самоизоляцию из-за коронавируса для въезжающих в страну.
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