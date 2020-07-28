В Таиланде всех приезжающих будут отправлять на карантин

Власти Таиланда объявили, что все приезжающие иностранцы будут направляться на двухнедельный карантин. Об этом сообщает РИА Новости.

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В Минтуризме страны отметили, что правило будет распространяться абсолютно на всех граждан и будет действовать как минимум «в обозримом будущем».

Как отмечает агентство, в Таиланде внутри страны не регистрировались новые случаи заражений инфекцией больше двух месяцев. Однако среди репатриантов, находившихся на карантине, выявлялись заболевшие.

Напомним, в России с 15 июля отменили двухнедельную самоизоляцию из-за коронавируса для въезжающих в страну.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
ТЕГИ:КарантинТаиланд
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