ЕС выкинул Сербию и Черногорию из списка стран для открытия границ

Европейский союз решил урезать с 14 до 12 список стран, гражданам которых, разрешён въезд в условиях распространения в мире коронавируса. Из перечня удалены Сербия и Черногория. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Официальное постановление будет обнародовано сегодня позднее.

Такое решение принято в связи с изменением в худшую сторону эпидемиологической ситуации в этих двух республиках. Вторая редакция списка стран для которых будут открыт границы, должна вступить в силу со среды, 15 июля. Окончательный перечень будет утверждён на встрече в Брюсселе, которая уже идёт.