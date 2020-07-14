ЕС выкинул Сербию и Черногорию из списка стран для открытия границ

Европейский союз решил урезать с 14 до 12 список стран, гражданам которых, разрешён въезд в условиях распространения в мире коронавируса. Из перечня удалены Сербия и Черногория. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Официальное постановление будет обнародовано сегодня позднее.

Такое решение принято в связи с изменением в худшую сторону эпидемиологической ситуации в этих двух республиках. Вторая редакция списка стран для которых будут открыт границы, должна вступить в силу со среды, 15 июля. Окончательный перечень будет утверждён на встрече в Брюсселе, которая уже идёт.

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По предварительным данным, в списке значатся Канада, Австралия, Новя Зеландия, Япония, Республика Корея, Таиланд, Алжир, Тунис, Марокко, Руанда, Грузия и Уругвай. Ещё одной страной может стать Китай, однако только на условиях взаимности – он должен одновременно открыть границы для граждан стран ЕС. Сообщается, что Пекин пока не готов на этой пойти.

В целом, документ носит рекомендательный характер, таким образом, члены Евросоюза могут по своему усмотрению разрешить или нет въезд гражданам любых стран из так называемого «белого списка».

Внутренние границы в ЕС начали открываться с 15 июня.

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