СМИ: В Таиланде задержали нелегала из России без визы
Полиция Таиланда задержала на острове Самуи гражданина РФ, который 20 месяцев проживал в стране без визы, сообщает газета Bangkok Post.
Как уточняет издание, россиянина Дмитрия Одинцова арестовали 26 декабря. Действие визы закончилось у мужчины в апреле 2022 года.
Задержать его удалось во время предновогодней кампании по выявлению иностранцев-нарушителей визового режима. Гражданин России подрабатывал психологом, оказывая услуги за 2,5 тысячи таиландских батов (около семи тысяч рублей). Один из полицейских Таиланда был вынужден записаться к нему на прием, чтобы задержать россиянина.
Ранее полиция Таиланда задержала российского гражданина, которого разыскивал Интерпол, сообщает «Радиоточка НСН».
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