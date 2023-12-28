СМИ: В Таиланде задержали нелегала из России без визы

Полиция Таиланда задержала на острове Самуи гражданина РФ, который 20 месяцев проживал в стране без визы, сообщает газета Bangkok Post.

Как уточняет издание, россиянина Дмитрия Одинцова арестовали 26 декабря. Действие визы закончилось у мужчины в апреле 2022 года.

Задержать его удалось во время предновогодней кампании по выявлению иностранцев-нарушителей визового режима. Гражданин России подрабатывал психологом, оказывая услуги за 2,5 тысячи таиландских батов (около семи тысяч рублей). Один из полицейских Таиланда был вынужден записаться к нему на прием, чтобы задержать россиянина.

Ранее полиция Таиланда задержала российского гражданина, которого разыскивал Интерпол, сообщает «Радиоточка НСН».

