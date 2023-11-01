В Таиланде предложили гражданам $1400 и льготные кредиты за отъезд из Израиля
Кабинет министров Таиланда согласился предложить 50 тысяч бат (около $1400) и льготные кредиты тайским работникам, чтобы они покинули Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной. Об этом пишет газета Nation.
«Премьер-министр страны Сеттха Тхависин подчеркнул, что кабинет министров решил использовать денежные стимулы, чтобы попытаться убедить тайских рабочих вернуться домой сейчас», — отмечает издание.
Как отметили в посольстве королевства, наземные операции и воздушные атаки расширились, и жить в Израиле «слишком опасно». В правительстве Таиланда после анализа ситуации пришли к выводу, что некоторые тайцы не хотят возвращаться домой из-за финансовых проблем. В результате кабмин решил предоставить компенсации и права на льготный кредит в размере $4100 всем вернувшимся из Израиля тайским рабочим.
По данным МИД Таиланда, в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли 32 гражданина страны, 19 получили ранения, еще 22 остаются в заложниках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru