В Таиланде предложили гражданам $1400 и льготные кредиты за отъезд из Израиля

«Премьер-министр страны Сеттха Тхависин подчеркнул, что кабинет министров решил использовать денежные стимулы, чтобы попытаться убедить тайских рабочих вернуться домой сейчас», — отмечает издание.

Как отметили в посольстве королевства, наземные операции и воздушные атаки расширились, и жить в Израиле «слишком опасно». В правительстве Таиланда после анализа ситуации пришли к выводу, что некоторые тайцы не хотят возвращаться домой из-за финансовых проблем. В результате кабмин решил предоставить компенсации и права на льготный кредит в размере $4100 всем вернувшимся из Израиля тайским рабочим.

По данным МИД Таиланда, в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли 32 гражданина страны, 19 получили ранения, еще 22 остаются в заложниках.

