В Таиланде отменят обязательный ПЦР-тест перед въездом

Представитель МИД подчеркнул, что центр по борьбе с коронавирусом принял решение отменить обязательные ПЦР-тесты, которые туристы должны предъявлять перед вылетом в Таиланд.

«Кроме того, с 1 апреля путешественники, прибывающие в страну для прохождения карантина, будут находиться в изоляции лишь пять дней вне зависимости от статуса вакцинации», - цитирует Нопакуна ТАСС.

