В Таиланде отменят обязательный ПЦР-тест перед въездом

Власти Таиланда намерены с 1 апреля отменить требование о наличии ПЦР-теста для въезда в страну. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.

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Представитель МИД подчеркнул, что центр по борьбе с коронавирусом принял решение отменить обязательные ПЦР-тесты, которые туристы должны предъявлять перед вылетом в Таиланд.

«Кроме того, с 1 апреля путешественники, прибывающие в страну для прохождения карантина, будут находиться в изоляции лишь пять дней вне зависимости от статуса вакцинации», - цитирует Нопакуна ТАСС.

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ТЕГИ:ТаиландКоронавирус
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