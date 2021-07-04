В Таджикистане введена обязательная вакцинация взрослого населения

Власти Таджикистана объявили обязательную вакцинацию от COVID-19 всех граждан старше 18 лет, пишет «Ридус» со ссылкой на оперштаб.

ВОЗ затруднилась дать рекомендации по комбинированию вакцин от коронавируса

Прививочная компания для населения проводится бесплатно. В Таджикистане вакцинируют препаратами AstraZeneca индийского производства, а также CoronaVac производства компании SinoVac.

Как сообщалось, россияне ищут оптимальный препарат от коронавируса.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияТаджикистан
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