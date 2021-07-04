В Таджикистане введена обязательная вакцинация взрослого населения
4 июля 202104:38
Власти Таджикистана объявили обязательную вакцинацию от COVID-19 всех граждан старше 18 лет, пишет «Ридус» со ссылкой на оперштаб.
Прививочная компания для населения проводится бесплатно. В Таджикистане вакцинируют препаратами AstraZeneca индийского производства, а также CoronaVac производства компании SinoVac.
Как сообщалось, россияне ищут оптимальный препарат от коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+24 439 / сут.
Умерли
137 тыс.+697 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+17 899 / сут.
- В Таджикистане введена обязательная вакцинация взрослого населения
- Кондиционеры научат уничтожать коронавирус
- Спасатели прогнозируют подъем уровня рек в Крыму
- В Чечне ввели ограничение на заполняемость мечетей и храмов
- Байден прокомментировал кибератаку на 200 американских компаний
- Под Ростовом две девочки погибли в автомобиле из-за жары
- В Москве курьеров-велосипедистов могут обязать сдавать экзамены
- Под Рязанью мальчика засыпало песком
- Кремль: Россия ждет Лукашенко в Крыму
- Англия разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020
3 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru