ВОЗ затруднилась дать рекомендации по комбинированию вакцин от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не дает рекомендаций по комбинированию различных вакцин против коронавируса. Об этом заявил представитель консультативной группы экспертов по иммунизации Йоахим Хормбах.
Как отметил специалист, по результатам нескольких исследований стало известно о хорошем иммунном ответе после комбинации вакцин AstraZeneca и Pfizer. Хормбах подчеркнул, что такие данные обнадеживают, пишет News.ru.
«Но в отношении других вакцин нам нужно ждать результаты проводимых в настоящее время исследований», — цитирует эксперта ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru