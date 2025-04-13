В Таджикистане произошло сильное землетрясение
13 апреля 202509:01
Землетрясение произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Его магнитуда составила 5,9. Изначально сообщалось о магнитуде 6,4, однако затем оценка была понижена.
Толчки зафиксировали на расстоянии более 170 километров к юго-востоку от города Худжанд. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Ранее у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru