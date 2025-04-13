В Таджикистане произошло сильное землетрясение

Землетрясение произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Власти Мьянмы уточнили число погибших в результате землетрясения

Его магнитуда составила 5,9. Изначально сообщалось о магнитуде 6,4, однако затем оценка была понижена.

Толчки зафиксировали на расстоянии более 170 километров к юго-востоку от города Худжанд. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Ранее у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ТаджикистанЗемлетрясение

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