В Сухуме протестующие покидают площадь под звуки лезгинки и стрельбу

В Абхазии протестующие покидают площадь перед администрацией президента под звуки лезгинки и стрельбу, сообщает РИА Новости.

В Абхазии приостановили переговоры между властью и оппозицией

Люди ждали результатов переговоров власти и оппозиции, которые продолжались около 8 часов. Оставшиеся на площади танцуют лезгинку с национальным флагом Абхазии.

Представители власти и оппозиции после переговоров подписали соглашение. Согласно документу, президент республики Аслан Бжания подает заявление об отставке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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