В Сухуме протестующие покидают площадь под звуки лезгинки и стрельбу
19 ноября 202404:03
В Абхазии протестующие покидают площадь перед администрацией президента под звуки лезгинки и стрельбу, сообщает РИА Новости.
Люди ждали результатов переговоров власти и оппозиции, которые продолжались около 8 часов. Оставшиеся на площади танцуют лезгинку с национальным флагом Абхазии.
Представители власти и оппозиции после переговоров подписали соглашение. Согласно документу, президент республики Аслан Бжания подает заявление об отставке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru