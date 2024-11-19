В Сухуме протестующие покидают площадь под звуки лезгинки и стрельбу

Люди ждали результатов переговоров власти и оппозиции, которые продолжались около 8 часов. Оставшиеся на площади танцуют лезгинку с национальным флагом Абхазии.

Представители власти и оппозиции после переговоров подписали соглашение. Согласно документу, президент республики Аслан Бжания подает заявление об отставке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

