В Абхазии приостановили переговоры между властью и оппозицией

Конфликт между властями и оппозицией начался на фоне соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии.

Оппозиция опасается, что реализация этого проекта приведет к росту цен на жилье и угрозам для малого и среднего бизнеса, передает «Радиоточка НСН».