В Абхазии приостановили переговоры между властью и оппозицией

В Абхазии стороны, участвующие в переговорах по разрешению политического кризиса, решили сделать паузу в переговорах, сообщает инфоцентр президента республики.

В заявлении указано, что обе стороны представили свои предложения по выходу из сложившейся ситуации и договорились продолжить обсуждения после короткой паузы.

В Абхазии начались переговоры власти и оппозиции

Конфликт между властями и оппозицией начался на фоне соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии.

Оппозиция опасается, что реализация этого проекта приведет к росту цен на жилье и угрозам для малого и среднего бизнеса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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