Президент Абхазии уйдет в отставку
В Абхазии представители власти и оппозиции после переговоров подписали соглашение, сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно документу, президент республики Аслан Бжания подает заявление об отставке «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране».
Согласно договоренности, собравшиеся на территории и внутри комплекса правительственных зданий граждане должны разойтись 19 ноября. В противном случае Бжания отзовет заявление об отставке.
Ранее Бжания заявил о попытках захвата МВД и ТВ в Сухуме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru