Президент Абхазии уйдет в отставку

В Абхазии представители власти и оппозиции после переговоров подписали соглашение, сообщает пресс-служба главы государства.

В Абхазии приостановили переговоры между властью и оппозицией

Согласно документу, президент республики Аслан Бжания подает заявление об отставке «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране».

Согласно договоренности, собравшиеся на территории и внутри комплекса правительственных зданий граждане должны разойтись 19 ноября. В противном случае Бжания отзовет заявление об отставке.

Ранее Бжания заявил о попытках захвата МВД и ТВ в Сухуме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: presidentofabkhazia.org
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