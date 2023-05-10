Жителям Пакистана отключили интернет

В Пакистане из-за протестов на неопределенный срок отключен интернет, сообщает местный телеканал Geo.

СМИ: В Пакистане арестовали бывшего премьер-министра Имрана Хана

В заявлении отмечается, что решение блокировать связь принято по распоряжению министерства внутренних дел.

В Пакистане проходят беспорядки после задержания бывшего премьера страны Имрана Хана. Власти республики приостановили доступ к мобильной связи, а также ограничили работу социальных сетей.

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ФОТО: РИА Новости
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