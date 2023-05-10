Жителям Пакистана отключили интернет
10 мая 202315:23
В Пакистане из-за протестов на неопределенный срок отключен интернет, сообщает местный телеканал Geo.
В заявлении отмечается, что решение блокировать связь принято по распоряжению министерства внутренних дел.
В Пакистане проходят беспорядки после задержания бывшего премьера страны Имрана Хана. Власти республики приостановили доступ к мобильной связи, а также ограничили работу социальных сетей.
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10 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru