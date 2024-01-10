В столице Эквадора Кито появились мародеры
На центральных улицах столицы Эквадора Кито появились мародеры, пишет RT со ссылкой на жительницу города Елену.
«Взрывают машины, появились мародеры, никто не выходит ночью на улицу, все позакрывалось», - сказал женщина.
В столице Эквадора на фоне беспорядков приостановили работу детсадов и школ. Также закрылись магазины.
Накануне вооруженные люди захватили студию эквадорского телеканала TC Televisión. Президент Даниэль Нобоа ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта. В результате вспыхнувших беспорядков погибли не менее 10 человек.
Посольство России в Эквадоре посоветовало гражданам отказаться от посещения страны, напоминает «Радиоточка НСН».
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