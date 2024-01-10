В столице Эквадора Кито появились мародеры

На центральных улицах столицы Эквадора Кито появились мародеры, пишет RT со ссылкой на жительницу города Елену.

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«Взрывают машины, появились мародеры, никто не выходит ночью на улицу, все позакрывалось», - сказал женщина.

В столице Эквадора на фоне беспорядков приостановили работу детсадов и школ. Также закрылись магазины.

Накануне вооруженные люди захватили студию эквадорского телеканала TC Televisión. Президент Даниэль Нобоа ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта. В результате вспыхнувших беспорядков погибли не менее 10 человек.

Посольство России в Эквадоре посоветовало гражданам отказаться от посещения страны, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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