«Уничтожать без переговоров»: Тюремный бунт выплеснулся на улицы Эквадора
Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим внутреннего вооруженного конфликта в связи с бунтами в тюрьмах и террористическими атаками, армии поручено нейтрализовать членов преступных группировок без каких-либо переговоров.
Режим внутреннего вооруженного конфликта введен в Эквадоре. Об этом сообщило издание El Universo со ссылкой на главу государства Даниэля Нобоа.
Соответствующий документ определяет 22 транснациональные организованные преступные группировки как террористические организации и воюющие негосударственные субъекты. Армии Эквадора поручено нейтрализовать их членов (а это десятки тысяч человек).
Кроме того, президент Эквадора распорядился обеспечить «мобилизацию и вмешательство Вооруженных Сил и Национальной полиции», чтобы «гарантировать суверенитет и территориальную целостность» Эквадора и помешать террористическим и преступным группировкам в их действиях. По словам Нобоа, «наркотеррористические группировки» пытаются угрожать правительству. Президент отказался от переговоров с ними.
Также Национальная ассамблея Эквадора пообещала амнистию военным и полицейским во время операции по нейтрализации преступных группировок, сообщило агентство ТАСС.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Беспорядки в стране начались после побега из тюрьмы главы крупнейшей в стране группировки «Лос Чонерос» Адольфо Масифса Вильямара, известного как Фито. Вслед за этим последовала серия бунтов в тюрьмах, после чего Нобоа подписал указ о введении режима ЧС сроком на 60 дней. Президент собирался задействовать вооруженные силы, чтобы восстановить контроль над пенитенциарной системой.
На следующий день после подписания указа о введении ЧС, 9 января, полиция зафиксировала атаки на сотрудников полиции и сотрудников ведомства, в том числе, с использованием взрывчатых веществ. В тот же день в 14:20 (22:20 мск) вооруженные люди ворвались в здание телекомпании TC Televisión в Гуаякиле и взяла в заложники телеведущих в студии, а также других сотрудников, сообщило El Universo. Отмечалось, что злоумышленники направляют оружие на находящихся в студии людей, некоторые из них лежат на полу. Позднее к зданию прибыли спецподразделения полиции страны, начались столкновения полицейских с собравшимися вокруг гражданами. В самом здании была слышна стрельба, прогремело несколько взрывов.
Согласно сообщениям полиции, удалось задержать несколько человек и собрать связанные с преступлением вещественные доказательства. В свою очередь прокуратура Эквадора сообщила, что тринадцать задержанных предстанут перед судом по обвинению в терроризме.
Отмечается, что произошедшее и послужило причиной введения режима внутреннего вооруженного конфликта. По данным агентства РИА Новости, не менее 10 человек (в том числе два сотрудника полиции) погибли в ходе беспорядков в Гуаякиле и соседнем городе Ноболь.
ДОКАТИЛОСЬ ДО СТОЛИЦЫ
На фоне беспорядков в центр столицы Эквадора Кито была стянута военная техника. Так, в исторической части города появились танки, а военным был дан приказ разместить технику во всех стратегических местах. Об этом сообщил телеканал Ecuavisa.
Отмечается, что в ряде столичных районов произошли случаи мародерства.
ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ НЕ ЕЗДИТЬ
Россиянам посоветовали не посещать Эквадор в связи с ухудшением криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявило посольство России в Эквадоре.
В диппредставительстве указали на жертвы среди силовиков и мирного населения, при этом сообщается, что сведений о пострадавших гражданах России нет.
КРОВАВЫЕ ВЫБОРЫ
Напомним, что и президентские выборы в стране, в результате которых к власти пришел Нобоа, не обошлись без трагических событий. Так, 10 августа был убит кандидат в президенты страны Фернандо Вильявисенсио (в связи с этим тогдашний глава государства Гильермо Лассо в своем обращении к нации заявил о введении режима ЧС на 60 дней на всей территории Эквадора). Пятью днями позднее стало известно о том, что в провинции Эсмеральдас застрелили лидера эквадорского оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионеса (об этом в соцсетях сообщила кандидат в президенты Луиса Гонсалес).
Впоследствии, 6 октября, телеканал Ecuavisa сообщил о том, что шестерых подозреваемых в убийстве Вильявисенсио уничтожили в тюрьме в провинции Гуая.
Спустя неделю после убийства Вильявисенсио был убит другой политик - оппозиционер Педро Брионес.
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