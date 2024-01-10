«Уничтожать без переговоров»: Тюремный бунт выплеснулся на улицы Эквадора

Кроме того, президент Эквадора распорядился обеспечить «мобилизацию и вмешательство Вооруженных Сил и Национальной полиции», чтобы «гарантировать суверенитет и территориальную целостность» Эквадора и помешать террористическим и преступным группировкам в их действиях. По словам Нобоа, «наркотеррористические группировки» пытаются угрожать правительству. Президент отказался от переговоров с ними.

Также Национальная ассамблея Эквадора пообещала амнистию военным и полицейским во время операции по нейтрализации преступных группировок, сообщило агентство ТАСС.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Беспорядки в стране начались после побега из тюрьмы главы крупнейшей в стране группировки «Лос Чонерос» Адольфо Масифса Вильямара, известного как Фито. Вслед за этим последовала серия бунтов в тюрьмах, после чего Нобоа подписал указ о введении режима ЧС сроком на 60 дней. Президент собирался задействовать вооруженные силы, чтобы восстановить контроль над пенитенциарной системой.

На следующий день после подписания указа о введении ЧС, 9 января, полиция зафиксировала атаки на сотрудников полиции и сотрудников ведомства, в том числе, с использованием взрывчатых веществ. В тот же день в 14:20 (22:20 мск) вооруженные люди ворвались в здание телекомпании TC Televisión в Гуаякиле и взяла в заложники телеведущих в студии, а также других сотрудников, сообщило El Universo. Отмечалось, что злоумышленники направляют оружие на находящихся в студии людей, некоторые из них лежат на полу. Позднее к зданию прибыли спецподразделения полиции страны, начались столкновения полицейских с собравшимися вокруг гражданами. В самом здании была слышна стрельба, прогремело несколько взрывов.

Согласно сообщениям полиции, удалось задержать несколько человек и собрать связанные с преступлением вещественные доказательства. В свою очередь прокуратура Эквадора сообщила, что тринадцать задержанных предстанут перед судом по обвинению в терроризме.

Отмечается, что произошедшее и послужило причиной введения режима внутреннего вооруженного конфликта. По данным агентства РИА Новости, не менее 10 человек (в том числе два сотрудника полиции) погибли в ходе беспорядков в Гуаякиле и соседнем городе Ноболь.

ДОКАТИЛОСЬ ДО СТОЛИЦЫ

На фоне беспорядков в центр столицы Эквадора Кито была стянута военная техника. Так, в исторической части города появились танки, а военным был дан приказ разместить технику во всех стратегических местах. Об этом сообщил телеканал Ecuavisa.

Отмечается, что в ряде столичных районов произошли случаи мародерства.