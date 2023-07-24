В столице Дании перед посольством Ирака сожгли коран

В Дании протестующие сожгли Коран перед зданием посольства Ирака в Копенгагене, сообщает Reuters.

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Группа «Датские патриоты» неделей ранее уже сжигала книгу и транслировала процесс в прямом эфире в социальных сетях, отмечает агентство.

Тогда министерство иностранных дел Дании осудило акции, призвав к мирным протестам вместо радикальных.

Ранее власти Ирака объявили о высылке из страны посла Швеции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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