В столице Дании перед посольством Ирака сожгли коран
24 июля 202315:02
В Дании протестующие сожгли Коран перед зданием посольства Ирака в Копенгагене, сообщает Reuters.
Группа «Датские патриоты» неделей ранее уже сжигала книгу и транслировала процесс в прямом эфире в социальных сетях, отмечает агентство.
Тогда министерство иностранных дел Дании осудило акции, призвав к мирным протестам вместо радикальных.
Ранее власти Ирака объявили о высылке из страны посла Швеции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru