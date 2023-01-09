СМИ: полиция Бразилии вернула контроль над захваченными протестующими зданиями

Правоохранительные органы Бразилии оттеснили протестующих из зданий Верховного суда, Конгресса и резиденции главы государства, которые вандалы разграбили 8 января, сообщила Folha.

Президент Бразилии после захвата зданий распорядился задействовать федеральные силы

По данным издания, полиция задержала 170 участников беспорядков. При освобождении зданий были использованы перцовый газ и светошумовые бомбы. Были задействованы вертолеты военной полиции и федеральной полиции. В дополнение к броневикам также был задействован отряд кавалерии.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал варварством захват правительственных зданий в Бразилиа. Он распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:ПротестыБразилия
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